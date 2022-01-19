В Самарской области сотрудники ДПС используют «Гарпун» для ловли нарушителей

Сотрудники автоинспекции теперь смогут быстрее найти нарушителей. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Госавтоинспекторы Самарской области используют аппаратно-программный комплекс «Гарпун» для обнаружения нарушителей. Устройство может в режиме реального времени сверить номера с базой данных ГИБДД.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники ДПС использовали АПК «Гарпун» и смогли выявить несколько нарушителей. Прибор обнаружил в потоке автомобиль «ВАЗ 21123». Инспекторы остановили автолюбителя и проверили его водительское удостоверение. После проверки оказалось, что машина не зарегистрирована. Водителя оштрафовали. Автоинспекторы во время рейда с устройством также успели остановить водителя иномарки с ложными номерами и водителя, разъезжающего по полосе для общественного транспорта.

«Гарпун» может показать сотрудникам автомобили, находящиеся в собственности несовершеннолетних, измененные знаки и информацию об умерших собственниках.