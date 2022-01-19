В Самарской области по максимуму задействовали рабочих и технику для уборки снега с улиц

Работы по уборке снега ведутся круглосуточно. Фото: администрация города

В Самарской области задействовали по максимуму спецтехнику и персонал для расчистки города от снега. Коммунальные службы стараются выполнять задачу и вывозить до 8 тысяч тонн снега в сутки.

По данным администрации города, коммунальщики всю неделю борются с последствиями снегопада. Синоптики отмечают, что за период с 1 по 19 января 2022 года выпало около 54 мм осадков – это 114,5% от нормы. Елена Лапушкина, глава Самары, подчеркнула, что замечания по очистке города от снега все еще есть. Внимание в первую очередь уделяют подъездам к больницам, поликлиникам, школам и детским садам.

Снег складируют на четырех муниципальных площадках площадью около 116 тысяч кв/м. Также специалисты грамотно распределили маршрут и настроили логистику, чтобы ускорить уборку. Пока сотрудникам приходится работать круглосуточно и продлевать смены.