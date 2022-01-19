В Самарской области за год почти 1500 жителей с ограниченными возможностями нашли работу

Служба занятости помогает жителям с ограниченными возможностями найти работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области людям с ограниченными возможностями помогают найти работу. Почти 1 500 человек смогли трудоустроиться.

По сообщению правительства Самарской области, за год при поддержке службы занятости 1500 человек с ограниченными возможностями смогли найти себе работу. Среди воспользовавшихся господдержкой – токарь Аскар Баянов. Молодой человек с детства не может слышать и говорить. Он закончил техникум имени Д.И. Козлова и смог устроиться на завод. Помимо господдержки и службы занятости, Аскар получил социальную выплату, которая помогла ему решить вопрос с транспортом. Такие выплаты индивидуальны для каждого человека.

В 2022 году соцподдержка в Самарской области запланирована для еще 140 человек. Максимальный размер выплаты составит 146 тысяч рублей.