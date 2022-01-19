На трассе М-5 в Самарской области ограничили движение для грузовиков и автобусов из-за снегопада

На трассе введены ограничения из-за снегопада Фото: Виктория МИНАЕВА

В Самарской области временно ограничили движение на трассе М-5 из-за неблагоприятных погодных условий в среду, 19 января. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ограничения касаются грузовых автомобилей и автобусов и распространяются с 96-го по 126-й км трассы М-5 «Урал». Движение закрыли из-за погоды. В регионе ожидаются сильный снег и порывистый ветер.

Подобные ограничения в последнее время применяются часто, в МЧС призывают водителей при сложных погодных условиях воздержаться от дальних поездок и заранее запасаться топливом.

Ограничения ориентировочно будут действовать до 7:00 20 января.