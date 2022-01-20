Самарский губернатор Дмитрий Азаров встретился с отрядом космонавтов НИИ

Губернатор встретился с отрядом космонавтов и обсудил дальнейшее сотрудничество

В Самаре прошла встреча губернатора Дмитрия Азарова с отрядом космонавтов научно-исследовательского испытательного центра имени Ю.А. Гагарина.

Встречу провели в среду, 19 января 2022 года, в значимом месте, где после первого полета в космос отдыхал Юрий Гагарин. Губернатор обсудил с космонавтами сотрудничество между отрядом и Самарской областью. Космонавты успели побывать на «РКЦ «Прогресс» и отметить доклады специалистов о производстве космической техники.

Космонавты отметили, что пока в их отряд не удается набрать специалистов Поволжья, но в будущем возможна разработка сквозной программы для подготовки будущих покорителей космоса. Перспективных молодых людей смогут не только подготавливать профессионально, но и финансово поддерживать.

Виктор Сойфер, президент СНИУ имени академика С.П. Королева, предложил возобновить регулярные встречи с представителями космической отрасли для школьников и студентов, ведь многие подростки и молодые люди увлечены космосом и хотели бы знать больше.

Во время встречи также обсудили предложение о вкладе самарских ученых в эксперименты на борту МКС. Уже в марте предполагается отбор лучшего предложения, которое выполнят на станции. Сотрудничество области с космонавтами надеются продлить на длительный срок.