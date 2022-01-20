В Самарской области из-за снега и метели машины застряли в пробке на несколько часов

Пользователи социальных сетей поделились фотографией заснеженных дорог. Фото: Соцсети

В селе Ташелка Ставропольского района Самарской области из-за обильного снегопада замело автодорогу. Водители застряли в пробке. По сообщению местных жителей в социальных сетях, в ночь 18 января 2022 года в селе машины не смогли продолжить движение.

- Стояли несколько часов! – возмутились очевидцы.

Напомним, что из-за снега в регионе увеличили количество сотрудников и спецтехники для расчистки улиц. Сообщают что проблемы и замечания есть до сих пор. Коммунальщики стараются вывозить по 8 тонн снега в сутки и работать круглосуточно с продлением смен. Синоптики отметили, что в новом году осадков выпало 114,5% от нормы.