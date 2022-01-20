Экс-мэр Самары Георгий Лиманский будет работать советником атамана ВсКО на общественных началах

Георгий Лиманский сам захотел стать советником атамана / Фото: gslimansky.ru

Бывший мэр Самары Георгий Лиманский будет работать советником атамана Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Николая Долуды на общественный началах. Это означает, что жалование он получать не будет.

Согласно приказу о назначении, Георгий Лиманский будет помогать войсковым казачьим обществам эффективнее выполнять приказы, поручения и директивные документы атамана ВсКО. Насколько известно, бывший градоначальник Самары сам изъявил желание заниматься этой работой. В декабре прошлого года она направил в организацию личное заявление. Оно было удовлетворено. К исполнению своих обязанностей Георгий Лиманский должен приступить 26 января 2022 года.

Напомним, Георгий Лиманский занимал пост мэра Самары с 1997-го по 2006 год. В дальнейшем он стал председателем совета директоров регионального телеканала «Скат». Входил в состав различных общественных организаций. С 2017 года возглавлял движение «За духовно-нравственное возрождение Самарской области «Самара Православная». Является казачьим полковником.