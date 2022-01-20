В Самаре находчивые заключенные нашли подельника и добыли телефоны при помощи квадракоптера

Заключенные нашли способ добыть технику и карты. Фото: УФСИН России по Самарской области

В Самаре задержали мужчину, отправлявшего в колонию технику и игральные карты при помощи квадрокоптера. По данному факту начали проверку.

По сообщению УФСИН России по Самарской области, подозреваемого смогли задержать на территории, прилегающей к исправительному учреждению. Мужчина при помощи беспилотного устройства доставил за решетку тюрьмы: 6 сотовых телефонов, 4 USB кабеля, 3 гарнитуры для телефона, два 3G модема, Wi-Fi роутер, 12 сим-карт и 4 игральные колоды карт.

Сотрудники ИК-3 успели поймать нарушителя. Правоохранителя проводят проверку по данному преступлению.