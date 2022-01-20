Трассу М-5 в Самарской области открыли для проезда утром 20 января 2022 года

Федеральную трассу уже несколько дней перекрывают из-за сильных метелей / Фото: m5-ural.ru

Утром в четверг, 20 января 2022 года, в Самарской области возобновили движение по трассе М-5 «Урал». Участок с 96 по 132 км, который перекрывали из-за непогоды, вновь открыт для проезда.

— Временное ограничение движения по трассе М-5 «Урал» в районе подъезда к Оренбургу отменено с 7:00 20 января 2022 года. Запрет на проезд грузовых и маршрутных транспортных средств снят, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, федеральную дорогу закрыли вечером 19 января 2022 года. Ограничение действовало с 18:40. Причиной перекрытия движения стали сильный снег, порывистый ветер и метель. Отметим, снежные вьюги бушуют в Самарской области уже несколько дней. Трассу М-5 уже неоднократно закрывали для проезда.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня, 20 и 21 января, погода даст самарцам небольшую передышку — снег немного утихнет. Однако в субботу, 22 января, в регион вновь нагрянут метель и порывистый ветер до 20 м/с.