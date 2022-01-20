В Самаре мужчина повелся на предложения мошенника и потерял больше 1 миллиона рублей

Мужчина перевел на счет мошенника больше 1 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенники придумали новую схему «развода», теперь они предлагают жителям инвестировать в проекты и приумножать свой капитал.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, к сотрудникам правоохранительных органов обратился 48-летний местный житель, работающий экономистом в энергетической компании. Мужчина сообщил, что ему поступил звонок от неизвестного, представившегося брокером. Мошенник предложил потерпевшему заработать через Интернет и инвестировать вложения в один из удачных проектов. Доверчивый мужчина перевел на указанный счет 1 220 000 рублей.

Аферист перестал отвечать на звонки и выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. Полиция проводит проверки.