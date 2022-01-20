В Тольятти нашли и оштрафовали мужчину, избившего подростка в маршрутке

Тольяттинцу назначили штраф в 5 тысяч рублей за побои Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти нашли мужчину, который избил 16-летнего подростка в маршрутке. Им оказался 65-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось вечером 7 января 2022 года в коммерческом автобусе, который ехал по Центральному району Тольятти. Один из пассажиров возмутился, что парень не уступил ему место, и набросился на него с кулаками. Момент попал на запись видеокамеры.

Молодому человеку понадобилась помощь медиков. Врачи осмотрели его и назначили амбулаторное лечение.

Мама подростка обратилась в полицию. Правоохранители объявили нападавшего в розыск. После того как фото пенсионера разошлось по всем СМИ и пабликам, тот сам пришел с повинной.

Мужчина явился в отдел полиции и рассказал, что в тот день он совместил прием алкоголя и лекарств. Якобы из-за этого в маршрутке он не отдавал отчет своим действиям. В отношении тольяттинца составили протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Суд назначил ему штраф в 5 тысяч рублей.