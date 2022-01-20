В Самарской области на трассе М-5 столкнулись два грузовика и «КАМАЗ»

Из-за аварии пострадали два человека. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области на автодороге М-5 произошла крупная авария, в которой столкнулись два грузовика и «КАМАЗ». ДТП произошло утром 19 января 2022 года.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, утром, в среду, молодой человек, управляющий грузовым автомобилем «MAN» ехал по дороге М-5 «Урал» в сторону Москвы. По предварительной информации, водитель выбрал небезопасную дистанцию и врезался в грузовик «Volvo». Из-за столкновения первый грузовик выехал на встречную полосу и врезался в «КАМАЗ» в составе с полуприцепом цистерной.

В результате ДТП пострадали водители «MAN» и «КАМАЗ», но от госпитализации они отказались.