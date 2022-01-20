В Самаре планируют продолжить подключение домов к центральному водоснабжению

Жители домов на улице Возрождения встречали праздники с водой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре коммунальные службы планируют продолжить реализацию программы «Вода с улицы – в дом». Многие частные дома подключат к центральному водоснабжению.

По сообщению «РКС-Самара», несколько сотен граждан перестали носить воду в ведрах из колонок, благодаря подключению водоснабжения. Работы проводят на льготных условиях. Все чаще местные жители обращаются в ресурсную компанию для выгодного подключения воды в дом. Сотрудники служб отмечают, что в конце 2021 года проложили водопроводную линию диаметром 100 мм и подключили дома на улице Возрождения в Куйбышевском районе к центральному водоснабжению. Владельцы собственности четырех домов провели новый год с водой.

В 2022 году ресурсники продолжат реализовывать программу. Подключение еще десятка домов завершится в скором времени.