Прокуратура потребовала разобраться с выбоинами на дорогах Куйбышевского района Самары

Прокуроры нашли дефекты на проезжих частях семи улиц Куйбышевского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре МП «Благоустройство» могут вновь наказать за плохое содержание дорог. Нарушения в ходе очередной проверки выявили прокуроры. Претензии у сотрудников надзорного ведомства вызвали проезжие части в Куйбышевском районе.

— Установлено, что на нескольких дорогах поврежден асфальт — там имеются выбоины и просадки. Все это затрудняет движение транспорта с разрешенной ПДД скоростью, — отмечают в прокуратуре Куйбышевского района.

Такие дефекты сотрудники надзорного ведомства нашли на проезжих частях по улицам Вологодской (в районе дома № 8), Трубной, Обувной, Эльманской, Белорусской (мост через реку Татьянку), Шоссейной, 21, Белорусской, 34 и Осетинской, 29.

Прокуроры внесли представление в адрес директора МП «Благоустройство» и потребовали устранить повреждения асфальта. Также они направили материалы проверки в ОГИБДД УМВД по Самаре. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении сотрудников муниципального предприятия, которые допустили данные нарушения, административных дел.