Самарцы в 2022 году будут уделять время семье и работе

Семья оказалась на первом месте у самарцев Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Самары поделились своим рейтингом приоритетов на 2022 год. Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей сайта.

По данным статистики, большинство жителей Самарской области - 65% - планируют уделять время семье. Это первый пункт в рейтинге приоритетов. На втором месте оказалась работа, ее выбрали 55%. На третьем месте здоровье, посвящать ему время готовы 48% самарцев. На четвертом месте саморазвитие, его выбрали 45% опрошенных.

15% жителей хотят уделять время спорту, 28% - хобби и только 5% выбрали вариант «другое». Рабочий персонал больше других готов уделять время работе – 76% жителей. Саморазвитие в приоритете у работников сферы медиа и искусства – 71% опрошенных.