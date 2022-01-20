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Общество20 января 2022 9:06

Самарцы в 2022 году будут уделять время семье и работе

Аналитики опросили жителей города и составили рейтинг их приоритетов
Алена ПРОВКИНА
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Семья оказалась на первом месте у самарцев

Семья оказалась на первом месте у самарцев

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Самары поделились своим рейтингом приоритетов на 2022 год. Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей сайта.

По данным статистики, большинство жителей Самарской области - 65% - планируют уделять время семье. Это первый пункт в рейтинге приоритетов. На втором месте оказалась работа, ее выбрали 55%. На третьем месте здоровье, посвящать ему время готовы 48% самарцев. На четвертом месте саморазвитие, его выбрали 45% опрошенных.

15% жителей хотят уделять время спорту, 28% - хобби и только 5% выбрали вариант «другое». Рабочий персонал больше других готов уделять время работе – 76% жителей. Саморазвитие в приоритете у работников сферы медиа и искусства – 71% опрошенных.