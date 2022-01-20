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Происшествия20 января 2022 9:23

В Самаре инженер помог силовикам найти труп молодой женщины в квартире на Воронежской

Мужчина пожаловался на неприятный запах и долгое отсутствие соседки
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас по факту происшествия проводится проверка

Сейчас по факту происшествия проводится проверка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 18 января в отдел полиции Промышленного района Самары поступило сообщение от 51-летнего инженера одного из местных предприятий. Мужчина заявил, что что его соседка Вера в доме на Воронежской давно не появляется на людях, а из ее квартиры идет неприятный запах.

- Сотрудники МЧС вскрыли дверь и обнаружили в помещении труп хозяйки жилплощади. Ей было 36 лет. По словам местных жителей, у женщины были проблемы с психикой, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Внешний признаков насилия на теле погибшей эксперты не обнаружили. Точную причину смерти специалисты сейчас устанавливают. По факту случившегося проводится проверка.