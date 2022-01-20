В Самаре инженер помог силовикам найти труп молодой женщины в квартире на Воронежской

Сейчас по факту происшествия проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 18 января в отдел полиции Промышленного района Самары поступило сообщение от 51-летнего инженера одного из местных предприятий. Мужчина заявил, что что его соседка Вера в доме на Воронежской давно не появляется на людях, а из ее квартиры идет неприятный запах.

- Сотрудники МЧС вскрыли дверь и обнаружили в помещении труп хозяйки жилплощади. Ей было 36 лет. По словам местных жителей, у женщины были проблемы с психикой, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Внешний признаков насилия на теле погибшей эксперты не обнаружили. Точную причину смерти специалисты сейчас устанавливают. По факту случившегося проводится проверка.