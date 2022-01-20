Ледовый дворец спорта в Самаре обеспечили цифровой инфраструктурой

Благодаря установке дополнительного оборудования внутри здания на всем пространстве Ледового дворца обеспечена устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС.

Обновленный Ледовый дворец спорта в Самаре открылся осенью 2021 года после реконструкции. Из-за конструктивных особенностей монолитного здания сотовый сигнал внутри помещения был недостаточно сильным и стабильным. Чтобы обеспечить качественной связью любителей спорта и зрителей, МТС развернула сеть во всех помещениях спортивного комплекса, включая ледовые арены, трибуны, спортивные залы и первый в регионе керлинг-центр.

Благодаря проведенным работам посетители Дворца спорта могут с комфортом пользоваться качественной голосовой связью и всеми привычными цифровыми услугами, от прямых эфиров в социальных сетях и видеозвонков через мессенджеры до приложений такси и мобильных банков. Высокоскоростная сеть МТС дает возможность использовать внутри помещений Ледового дворца сервисы, призванные обеспечить комфорт и безопасность посетителей: онлайн-кассы, умную видеоаналитику, интерактивные информационные панели и многое другое.

Самарский Ледовый дворец спорта вмещает до пяти тысяч зрителей и предназначен для проведения соревнований по хоккею, керлингу, фигурному катанию, других крупных спортивных мероприятий по различным видам спорта и массовых развлекательных мероприятий. Зимой 2021 года обновленный Дворец спорта вошел в интерактивный путеводитель МТС «Виртуальная прогулка по Самаре».