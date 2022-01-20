Самарские полицейские поймали карманного вора

Молодому вору грозит колония Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители смогли задержать карманного вора. Молодой человек высматривал жертв среди подростков.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, полицейские поймали 21-летнего парня, который воровал телефоны в общественном транспорте. Одно из преступлений произошло в трамвае, ехавшем по улице Вилоновской в Ленинском районе. Молодой человек украл из кармана 14-летней школьницы мобильный телефон. Спустя время в отделение полиции поступили еще два таких же заявления.

В результате поисков правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Московской области, приехавший в Самару на заработки. Он признался, что высматривал своих жертв на остановках, а потом воровал, когда подростки оказывались в толпе людей. Телефоны он продал случайным прохожим.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит срок лишения свободы до пяти лет.