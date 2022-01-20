Самара получит 30 млн рублей на ускорение общественного транспорта

Дополнительные средства направят на обеспечения ритмичности движения транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ускорят общественный транспорт. На улучшение его работы направят 30 млн рублей. Такую сумму поручил выделить из областного бюджета губернатор Дмитрий Азаров. Об этом стало известно 19 января 2022 года на совещании в региональном правительстве.

— Принято решение о выделении дополнительных средств на компенсацию затрат перевозчикам, чтобы обеспечить ритмичность движения транспорта, — говорится в пресс-релизе властей.

Напомним, в последнее время жители Самары стали все чаще жаловаться на работу общественного транспорта. К примеру, нередко по вечерам они не могут дождаться автобусов. В итоге им приходится ехать домой на такси. Глава региона призвал перевозчиков соблюдать расписание движения и не отменять последние рейсы.

На некоторых маршрутах не хватает машин, из-за чего самарцы вынуждены подолгу их ждать. Такая ситуация сложилась с автобусами, которые ходят из Зубчаниновки или Смышляевки. В числе наиболее проблемных — четыре маршрута. Власти пообещали решить проблему с работой общественного транспорта.