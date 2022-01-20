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Происшествия20 января 2022 10:32

В Самарской области криминалисты нашли подозреваемого по следу обуви

Мужчина украл из гаража технику
Алена ПРОВКИНА
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Подозреваемый залез в гараж через разбитое окно. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Подозреваемый залез в гараж через разбитое окно. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В селе Алакаевка Самарской области полицейские задержали подозреваемого по следу обуви. Мужчина обокрал гараж местного жителя.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в октябре 2021 года в дежурную часть «Кинельский» поступило заявление об ограбление. Потерпевший рассказал, что через разбитое окно в гараже у него украли снегоуборочную машину и бензопилу. Сотрудники правоохранительных органов смогли обнаружить подозреваемого по следам обуви. Полицейские задержали 36-летнего мужчину, ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью.

Задержанный признал вину и рассказал, что похищенную технику перепродал. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.