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Здоровье20 января 2022 11:19

Суточная заболеваемость COVID-19 перевалила за 500 человек в Самарской области 20 января 2022 года

Меньше двух недель назад в регионе выявляли около 200 случаев заражения за сутки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Цифры по коронавирусу в Самарской области вновь пошли вверх

Цифры по коронавирусу в Самарской области вновь пошли вверх

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Суточный прирост пациентов скакнул но 527 человек. Это примерно на 300 случаев больше, чем в новогодние праздники. Общее число случаев заражения достигло 205 608. Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф на четверг, 20 января 2022 года.

За минувшие сутки лечение закончили 1398 жителей региона. За все время побороть COVID-19 смогли 180 062 пациента. Вместе с тем есть и те, кого спасти не удалось. Умерли 11 человек, у которых был подтверждена КВИ. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали уже 6 577 летальных случаев.

Что касается статистики по стране, то за сутки в России выявили 38 850 случаев заражения. Накануне, для сравнения, было около 33 тысяч. В больницы госпитализировали 9 167 человек. Скончались еще 684 ковид-пациента.