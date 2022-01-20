Погода даст самарцам один день отдыха от снегопада, но ударят морозы до -20

На сутки снегопад прекратится, чтобы ударить с новой силой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области. По прогнозу синоптиков, в пятницу, 21 января, будет бесснежный день, а вот после регион накроет метель. В ночь похолодает до -20.

В пятницу, в Самарской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах -6…-11 градусов, а ночью до -15.

22 января, в регионе опять пойдет снег, местами метель. Ветер будет дуть с порывами до 20 м/с. Днем температура воздуха составит -5…-10 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -12.

В воскресенье также ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем будет держаться в пределах -4…-9 градусов.