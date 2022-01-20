В Самаре продолжают чистить дороги и подъезды к детским садам, школам и больницам

На Пятой просеке дороги почистили основательно. Фото: администрация Самары

В Самаре коммунальщики продолжают бороться со снегом в городе. За сутки, 19-20 января 2022 года, на улицах города были задействованы 3 166 уборщиков, количество техники было увеличено до 647 единиц, в том числе на улично-дорожной сети трудились 319 дорожных рабочих, выводили 479 машин. Представители администрации Самары проверили качество расчистки снега возле социально-значимых учреждений. Рабочие стараются расчищать тротуары до брусчатки, чтобы пешеходам было легче передвигаться.

- Работа по расчистке проездов и подходов к школам, детским садам и медицинским учреждениям организована в круглосуточном режиме. После очистки тротуарных зон проводится превентивная обработка антигололедными материалам, - рассказал заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.

Самарцы продолжают жаловаться на некачественную работу коммунальных служб по расчистке снега. С начала января 2022 года в социальных сетях было зафиксировано почти 2 тысячи обращений от местных жителей.Сейчас, по словам чиновников, ситуация стабилизировалась. Если в понедельник, после снегопадов, поступило более 500 жалоб, то сейчас около 100.

Напомним, самарцы сняли на видео, как машина скорой помощи не смогла проехать к подъезду на улице Советской Армии. Пациентку с больным сердцем врачи несли на руках по сугробам, чтобы отвезти в больницу.