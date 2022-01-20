В Самаре будут готовить будущих космонавтов

В Самару прибыла делегация российских космонавтов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 января 2022 года Самарский университет имени Королева и научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов имени Гагарина достигли соглашения о создании в Самаре региональной системы подготовки кандидатов на отбор в отряд космонавтов и проведении совместных экспериментов на Международной космической станции. К созданию центра подготовки космонавтов также будут привлечены Самарский медицинский университет и Самарский международный аэрокосмический лицей.

- Самарский университет является центром притяжения для студентов Поволжья. Надеемся, что именно вы станете регулярным поставщиком экспериментов, с которыми будут выходить как школьники, так и студенты и аспиранты, - отметил член делегации, Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко.

Соглашение было подписано в рамках визита в Самару делегации ЦПК, в которую вошли 15 российских космонавтов. Ректор Самарского университета Владимир Богатырев и начальник научно-исследовательского испытательного центра Максим Харламов подписали протокол о создании региональной системы подготовки космонавтов и договорились о проведении совместных экспериментов на Международной космической станции (МКС), включая отработку технологий и испытания новых изделий и их составных частей, в том числе, с применением наноспутниковых технологий.

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