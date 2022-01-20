Большинство жителей Самарской области довольны качеством и доступностью автомобильных дорог

Самарцы довольны дорогами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование и выяснил, довольны ли россияне качеством и доступностью дорог в своем регионе. Как показал опрос, 49% жителей российских городов удовлетворены дорожно-транспортной инфраструктурой. В Самарской области этот показатель выше, чем в среднем по стране, и составляет 52%.

В опросе приняли участие 170 тысяч человек из 85 регионов России. Россияне отметили, что в их регионах увеличился объем и качество ремонта дорог, благодаря нацпроекту «Безопасное и качественные дороги». Также респонденты удовлетворены строительством новых трасс, магистралей, мостов и развитием транспортной инфраструктуры в целом.

Более половины респондентов — 52% — указали на улучшение качества дорог внутри населенных пунктов за последний год, аналогичный показатель по региональным трассам — 58%. При этом повышение доступности городских дорог отметили 43% участников опроса, региональных — 48%.

Напомним, в Самарской области за три года по нацпроекту было обновлено 1021,7 км дорог, в том числе 184,8 км улиц в Самаре и 52,9 км в Тольятти. В 2017 году уровень автомобильных дорог в нормативе составил 27,3%, а в 2021 году вырос до 38,7%, при плановом показателе 38,13%.