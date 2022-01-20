Дмитрий Азаров призвал членов регионального штаба ОНФ разъяснять важность вакцинации от COVID

Сопредседатели отреагировали на предложение губернатора

20 января 2022 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с избранными сопредседателями регионального штаба Общероссийского народного фронта. Участники заседания обсудили перспективные общественные проекты и инициативы, а также планы работы активистов по ключевым направлениям деятельности.

В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе Дмитрий Азаров особо отметит необходимость проведения разъяснительной работы о важности и необходимости вакцинации среди населения региона. Глава региона отметил, что лидеры общественного мнения, авторитетные и широко известные люди, смогут донести до граждан важность и необходимость прохождения вакцинации от коронавируса.

- Никто не отменяет негативных последствий после перенесенного заболевания. А вакцина не содержит вируса и не оказывает негативного воздействия на здоровье. Это не многие понимают, - обратился к ОНФ Дмитрий Азаров.

Представители ОНФ сразу же предложили запустить в социальных сетях акцию, где бы все члены штаба рассказали свои истории, почему они решили сделать прививку. Также свои истории расскажут и сами жители Самарской области.