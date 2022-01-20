В Самаре был замечен сказочный розовый единорог

Пони-единорог вызвал умиление у самарцев Фото: СОЦСЕТИ

На улицах Самары прохожие увидели милую картину – девушка вела на поводке маленького пони, одетого в костюм розового единорога. Необычного пешехода сфотографировали и выложили в социальные сети.

Как выяснилось, пони-единорог «работает» в Загородном парке. Милый сказочный персонаж катает маленьких самарцев верхом. Дети в восторге от единорога, часто фотографируются с ним на память.

В комментариях многие самарцы начали умиляться внешнему виду животного, который каждый день приносит радость детям. Однако среди комментаторов нашлись и те, кто выразил свое недовольство. В первую очередь самарцы обратили внимание на копыта животного. По их мнению, нельзя выгуливать лошадей по рассыпанным на дорогах реагентам.