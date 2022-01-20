В ФК «Крылья Советов» избрали новый состав Совета директоров

"Крылья Советов" представили новый состав Совета директоров клуба. Фото: ПФК "Крылья Советов"

В Самарской футбольном клубе «Крылья Советов» обновился состав Совета директоров. Его избрали в четверг, 20 января 2022 года, на общем собрании акционеров. Места распределили согласно долям пакета акций, пишет «Самарское обозрение».

Так, в Совет директоров вошли семь представителей регионального правительства. Среди них: министр управления финансами Андрей Прямилов, министр спорта Сергей Кобылянский, глава департамента цифровизации администрации губернатора Иван Ефанов, замглавы департамента внутренней политики Александр Черненко. Также следить за ситуацией в самарском клубе будут первый вице-президент АО «КБ «Солидарность» Максим Сойфер, научный руководитель института экономики и управления СНИУ им. академика Королева Габибулла Хасаев и заслуженный ветеран «Крыльев» Валериан Панфилов.

Кроме того состав Совета директоров пополнили два человека от второго акционера клуба - адвоката Андрея Пашкова. Это председатель правления федерации футбола Самарской области и основатель ФК «Сызрань-2003» Максим Симонов и сам Андрей Пашков.

В пятницу, 21 января 2022 года, новый состав Совета директоров изберет председателя.