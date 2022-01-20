Количество акционеров ВТБ в Самарской области выросло более чем в полтора раза

В целом по стране число розничных акционеров банка увеличилось на 71% и достигло 577 тыс. На их долю приходится 7% голосующих акций, что является максимальным показателем за всю публичную историю ВТБ. Значительная часть держателей ценных бумаг пользуются программами льгот и привилегий для акционеров, включая пакеты услуг «Мультикарта», «Привилегия» и «Прайм».

«Прибыль по МСФО за 2021 г. обеспечивает возможность выплаты дивидендов с рекордной для банка доходностью. Более 60% розничных акционеров банка это люди в возрасте от 20 до 50 лет, при этом, распределение по возрастным категориям от 20 до 35 лет и от 35 до 50 лет примерно одинаковое», - комментирует главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко.