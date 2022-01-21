Пьяный и без прав: самарские полицейские задержали водителя, опьянение которого превысило норму в 7 раз

Мужчина сел за руль пьяным и без прав. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники ДПС остановили иномарку, водитель которой нарушал правила дорожного движения. Оказалось, что мужчина был пьян.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, автолюбитель ехал на машине «Audi» в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование. Оказалось, что наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает норму почти в 7 раз. После проверки удалось установить личность водителя и выяснить, что ранее, в 2020 году, его уже лишали водительских прав за пьяное вождение.

На мужчину возбудили уголовное дело. Ему грозит срок лишения свободы до двух лет.