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Происшествия21 января 2022 5:58

Пьяный и без прав: самарские полицейские задержали водителя, опьянение которого превысило норму в 7 раз

В Самарской области автоинспекторы задержали пьяного водителя без прав
Алена ПРОВКИНА
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Мужчина сел за руль пьяным и без прав. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина сел за руль пьяным и без прав. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники ДПС остановили иномарку, водитель которой нарушал правила дорожного движения. Оказалось, что мужчина был пьян.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, автолюбитель ехал на машине «Audi» в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование. Оказалось, что наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает норму почти в 7 раз. После проверки удалось установить личность водителя и выяснить, что ранее, в 2020 году, его уже лишали водительских прав за пьяное вождение.

На мужчину возбудили уголовное дело. Ему грозит срок лишения свободы до двух лет.