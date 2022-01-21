В Самаре уничтожат 16 тысяч пар конфискованных кроссовок

Кроссовки уничтожат Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские приставы передали на уничтожение больше 16 тысяч пар контрафактных кроссовок. Владельца привлекут к административной ответственности.

По данным УФССП России по Самарской области, предприниматель из Самары привез в городе больше крупную партию - 16 тысяч пар - кроссовок. Он собирался продавать товар, не имевший необходимой маркировки. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье о производстве и вводе в оборот товаров, в отношении которых установлены требования нанесения информации.

Теперь обувную продукцию конфисковали и передали представителям Росимущества для уничтожения.