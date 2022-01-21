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Происшествия21 января 2022 7:24

В Самаре уничтожат 16 тысяч пар конфискованных кроссовок

Приставы привлекли к ответственности предпринимателя
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Кроссовки уничтожат

Кроссовки уничтожат

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские приставы передали на уничтожение больше 16 тысяч пар контрафактных кроссовок. Владельца привлекут к административной ответственности.

По данным УФССП России по Самарской области, предприниматель из Самары привез в городе больше крупную партию - 16 тысяч пар - кроссовок. Он собирался продавать товар, не имевший необходимой маркировки. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье о производстве и вводе в оборот товаров, в отношении которых установлены требования нанесения информации.

Теперь обувную продукцию конфисковали и передали представителям Росимущества для уничтожения.