Самарский врач рассказала, что появится возможность определять мутации «Омикрон»

Штамм быстро распространяется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский врач-терапевт рассказала о диагностике штамма «Омикрон». Появится возможность определять мутации вируса.

Татьяна Тарадеева, врач «Инвитро-Приволжье», рассказала, что в последнее время появились данные о штамме «Омикрон». Отмечают, что вирус отличается более мягкими симптомами и быстрому распространению. Штамм поражает бронхи и легкие. Сейчас ведется работа по внедрению новой диагностики, которая позволит определять мутации вируса при ПЦР-исследовании.

Врачи также предупреждают, что инкубационный период, вызванный «Омикрон», составляет 3-5 дней. Пациенты в период болезни сильнее ощущают пульсирующую головную боль и слабость. У младшего возраста штамм поражает мелкие бронхиолы.