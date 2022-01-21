Профессор Самарского университета рассказал, как изменит жизнь новый законопроект о муниципальной власти

Инициатором обсуждения проекта является "Единая Россия" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В России обсуждают новый законопроект о муниципальной власти, который касается самоуправления и является одним из этапов создания системы единой публичной власти в стране. Инициатором его выступает «Единая Россия».

Как считает профессор Самарского университета Виктор Полянский, законопроект упростить механизм местного самоуправления и доступ к нему граждан. Он заменит действующие принципы работы.

— Я поддерживаю этот проект, как идею. Его нужно внимательно посмотреть, возможно, что-то усовершенствовать. Но если он заменит на такой глубокой, продуманной и хорошо проанализированный основе ныне действующий закон, то я думаю, что это должно быть благом, — считает Полянский.

По его словам, в проекте документа более двухсот страниц. Он может быть сложен для понимания, но если будет стабилен, то ситуация изменится.