В Самарской области опытный водитель микроавтобуса выехал на встречку и влетел в грузовик

Девушка и парень из микроавтобуса пострадали в аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области утром, 20 января 2022 года, в Кинельском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, мужчина-водитель микроавтобуса «Fiat Ducato» ехал по дороге М-5 «Урал» в направлении Самары. По предварительным данным, автолюбитель нарушил правила и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Mercedes». Из-за столкновения грузовик «помял» микроавтобус.

Два пассажира - молодые девушка и парень - «Fiat Ducato» пострадали в аварии. Им назначили амбулаторное лечение. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.