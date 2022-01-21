Самарскую область вновь заметет снегом 22 января 2022 года

На Самарскую область надвигаются метель и штормовой ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь испортится погода. В субботу, 22 января 2022 года, регион захватят сильный ветер, снегопад и метель. Объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.

— Днем 22 января местами по Самарской области ожидается метель, при которой видимость снизится до 500-1000 метров. Порывы юго-восточного ветра достигнут 15-20 м/с. На дорогах возможны снежные заносы, — прогнозируют синоптики.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей по возможности не выходить завтра на улицу. Лучше переждать непогоду дома. От дальних поездок на личном автомобиле тоже стоит отказаться. В метель возрастает риск попасть в ДТП или застрять в снежном плену. Не исключено, что из-за снегопада некоторые участки федеральных дорог в Самарской области могут вновь закрыть для движения.