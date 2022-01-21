Начальник центра подготовки космонавтов побывал на РКЦ «Прогресс» в Самаре и удивился

Максим Харламов впервые оказался в Самаре. Фото: Анар Мовсумов

Начальник испытательного центра подготовки космонавтов Максим Харламов побывал на РКЦ «Прогресс» в Самаре. На самарский завод, который производит ракеты для космических полетов, Максим Харламов попал впервые. Он рассказал, что его удивило на самарском предприятии.

Максим Харламов побывал в Самаре 19-20 января вместе с отрядом из 15 космонавтов. Покорители звездного неба посетили РКЦ «Прогресс», обсудили сотрудничество с главой региона Дмитрием Азаровым и изучили научные возможности Самарского университета. Максим Харламов признался, что во время визита на «Прогресс» оказался сильно удивлен.

- Признаюсь честно – такого я не ожидал, - сказал Максим Харламов. – Я бывал на предприятиях космической отрасли, но не думал, что в одном месте можно увидеть настолько сконцентрированное применение, воплощение в комической технике самых новых технологий, которые сейчас есть в мире. А некоторых в мир еще и нет, во всяком случае они не применяются для создания ракет, а у нас применяются. Я увидел, что созданием ракет занимаются умнейшие люди, увлеченные своим делом. У меня нет сомнений, что с таким потенциалом у нашей космической техники большое будущее.

Также Максим Харламов рассказал, что по итогам визита в регион космонавты задумали совместные эксперименты с Самарским университетом.