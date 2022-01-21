В бюджете Самары заложили 200 млн рублей на строительство пятой очереди набережной Волги

Пятую очередь набережной обустроят от Вилоновской до бассейна ЦСКА

Строительство пятой очереди набережной реки Волги в Самаре начнется в 2023 году. В бюджете города уже заложили на эти цели 200 млн рублей. Об этом стало известно на заседании комитета думы Самары по бюджету и налогам, которое прошло в четверг, 20 января.

Новая прогулочная зона вдоль Волги появится на участке между улицей Вилоновской и бассейном ЦСКА. Она соединит старую и новую набережную. Имеющиеся на этом участке постройки постараются максимально сохранить.

Напомним, осенью 2021 года в Самаре провели конкурс по выбору концепции будущей пятой очереди набережной. Лучшей признали работу архитектурной мастерской «ОККО». Она получила название «Набережная пяти открытий» или «Проход разрешен». Архитекторы предложили разделить прогулочную зону на пять зон. Их объединят пешеходными и велосипедными маршрутами.

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