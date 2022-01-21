В самарской больнице имени Середавина родились 287 детей с начала 2022 года

2022 год обещает быть богатым на рождение детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском перинатальном центре имени Середавина родились почти 300 малышей с начала 2022 года.

По данным правительства Самарской области, только в январе на свет появились 287 детей, среди которых тройня, рожденная 3 января 2022 года. Девочки и мальчик находились под наблюдением больше двух недель.

- Нам оказали максимальное внимание, очень помогли выходить детей, - отметила мать тройни Ирина.

По полученным данным, в больнице Середавина проходит около 6 000 родов в год. Медики отмечают, что январь 2022 года выдался плодотворным, богатым на детей вышел и 2021 год – на свет появились 5 700 детей. Для родителей и детей действуют меры соцподдержки. Пособия получают 100 000 семей, в которых растут более 200 000 детей.

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