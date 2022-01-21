Дмитрий Азаров призвал самарских единороссов подготовиться к волне «омикрона»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал партийцев к активной работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Дмитрий Азаров призвал самарских единороссов готовиться к новой волне коронавируса из-за штамма «омикрон». Глава региона отметил, что справиться с болезнью получится только совместными усилиями.

«Омикрон» уже пришел в Самарскую область. Первые 13 случаев заражения новым штаммом были зафиксированы 17 января. Дмитрий Азаров особенно выделил роль добровольцев в нелегкой борьбе с COVID-19. Было отмечен и проект «Мы вместе».

— Самую активную роль в проекте «Мы вместе» приняли члены партии «Единая Россия». Мы должны включиться в работу, и сами, объединив людей, прийти на помощь медицинским коллективам. Я призываю депутатов всех уровней стать лидерами в борьбе с коронавирусом.

На повышение качества жизни жителей региона работают и национальные проекты, организованные президентом РФ Владимиром Путиным. Глава региона призвал депутатов «Единой России» сообщать жителям Самары и области, какие нововведения планируются к реализации или уже сделаны.