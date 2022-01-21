Абоненты Спутникового ТВ МТС получат более двадцати новых каналов бесплатно

Теперь подписчикам телевизионных сервисов Спутникового МТС станут доступны дополнительно одиннадцать познавательно-развлекательных телеканалов разной тематики, семь фильмовых, четыре детских и телеканал для любителей классической музыки Mezzo.

Основные изменения произойдут в подписках пакетов «Расширенный» и «Расширенный плюс». Их пользователи получат возможность смотреть еще больше познавательных, развлекательных и фильмовых каналов. Любители научно-популярного контента оценят программы телеканалов«Моя планета», посвященного жизни на Земле, путешествиям, этнографии и этногастрономии, «Наука», рассказывающего об интереснейших достижениях современного знания, исследованиях и прорывных научных результатах, «История», приоткрывающего загадки тайн времени, «Тайны Галактики HD» - о космосе и авиации.

Появится телеканал-помощник молодым родителям «Мама» и сразу несколько каналов, посвященных традиционно мужским увлечениям: «Диалоги о рыбалке» - для любителей рыбалки, путешествий и отдыха на природе, снятом исключительно в российских реалиях; «Арсенал» с лучшими передачами военной и оружейной тематики; «Т24»c программами об экстремальных увлечениях, оружии и жестких соревнованиях; «Мотоспорт ТВ» о самых ярких авто - и мотоспортивных событиях со всего мира.

Перечень фильмовых каналов пополнится телеканалами «Мосфильм. Золотаяколлекция», «FAN», «Комедия», «Star Family», «Star Cinema», «Plan B». Для детей появится еще один канал с мультфильмами Ani и музыкальный «Мультимузыка».

Кроме того подписчиками не только «Расширенных» пакетов, но и «Базовый» и «Базовый плюс» теперь станут доступны телеканалы для детей «Boomerang» и «СТС Kids» и телеканал с фильмами и сериалами «.BLACK»,.

Благодаря вводимым новшествам общий перечень доступных каналов Спутникового ТВ МТС увеличится до287. Абонентская плата для зрителей останется прежней.