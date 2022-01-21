Самарские таможенники задержали 40 тонн санкционных груш

Фрукты везли из Польши. Фото: пресс-служба Самарской таможни

Самарские таможенники задержали крупную партию санкционнных польских груш. На фрукты не было фитосанитарных документов.

По сообщению пресс-службы Самарской таможни, 40 тонн фруктов незаконно провозили в регион. В районе МАПП Маштаково сотрудники таможни задержали два автомобиля, перевозившие груши. После проверки оказалось, что на продукт нет специального сертификата, а на некоторых ящиках остались части сорванных этикеток, по которым таможенники узнали происхождение фрукта – Республика Польша.

Водителей, перевозивших запрещенный продукт, ждет административная ответственность. Груши изъяли для уничтожения.