В Самарской области появятся новые жилые дома для переселения граждан

Новое жилье появится в селе Тимашево Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области построят новые дома. Часть из них будут предназначены для переселения людей из аварийного жилья. Проекты реализуют СОФПИЖС и СОФЖИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в Отрадном в 2022 году возведут 12 домов, предназначенных для переселенцев. Четыре здания планируют сдать в июле, а остальные — в октябре. Кроме того, в Отрадном на улице Орлова хотят построить два 10-этажных дома на 180 квартир. Сейчас идет разработка проекта.

Новые дома появятся также в селе Тимашево Кинель-Черкасского района и в Октябрьске. Это проект СОФЖИ — «Малые города». В Тимашеве осенью 2022 года возведут дом на 24 квартиры. В Октябрьске на улице Гагарина построят дома блокированной застройки на 16 квартир, а на улице Ватутина — пятиэтажные дома на 83 квартиры.

Еще один проект СОФЖИ — строительство жилого комплекса на 19 км Московского шоссе, где ранее располагался военный городок № 84. ЖК будет рассчитан на 2110 квартир, более 600 из них — для льготников. В планах также возвести там школу на 825 мест, детские сады на 170 мест, поликлинику до 100 посещений в смену, тренажерный зал и аптеку.