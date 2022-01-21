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Общество21 января 2022 11:03

Появилось видео задержания замглавы Жигулевска, которого обвиняют во взяточничестве на 30 млн рублей

Вместе с ним задержали депутата городской думы Дениса Обищенко
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Чиновника и депутата обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Фото: СУ СКР по Самарской области

Чиновника и депутата обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Фото: СУ СКР по Самарской области

Сотрудники следственного комитета совместно с 6 отделом УЭБиПК ГУ МВД по Самарской области провели обыски в кабинете заместителя главы городского округа Жигулевска Игоря Смураги. Чиновника обвиняют в посредничестве во взяточничестве на общую сумму 30 миллионов рублей. В настоящее время Игоря Смурагу арестовали до 17 марта 2022 года. СК опубликовал видео задержания заместителя главы Жигулевска.

Вместе с чиновником во взяточничестве обвиняют депутата городской думы Жигулевска Дениса Обищенко. Он также сейчас арестован по подозрению в совершении преступления.

По версии следствия, в период с мая по август 2021 года заместитель мэра получил от представителя ООО 23 миллиона из 30 обещанных в качестве взятки за совершение заведомо незаконных действий. Предприниматель обратился к заместителю главы городского округа Жигулевск с целью снижения недоимки по налогам и сборам, установленной в отношении организации актом налоговой проверки. Далее Игорь Смурага передал депутату Обищенко 15 миллионов рублей для последующей их передачи должностным лицам из числа сотрудников налоговой службы.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается с оперативным сопровождением сотрудников ГУ МВД по Самарской области, а также сотрудников СОБР Росгвардии Самарской области.