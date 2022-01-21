В Самарской области мужчины не поделили телефон и оказались в полиции

Телефон подозреваемый сдал в ломбард. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Житель поселка Балайшейка Самарской области рискует четыре ближайших года провести за решеткой. Все из-за того, что друг отказался давать ему телефон, и тот его украл.

Все случилось в Октябрьске. Пострадавший рассказал, что они с другом отдыхали. Товарищ попросил у него телефон, чтобы проверить сообщения в соцсетях, но получил отказ. Тогда злоумышленник просто схватил телефон приятеля и убежал, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевший оценил ущерб в 8 000 рублей.

После поисков и проверки сотрудникам полиции удалось разыскать злоумышленника. Раннее судимого за кражу 30-летнего жителя Балашейки доставили в отдел полиции, где он признался, что сдал телефон в ломбард, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело. Теперь вору грозит лишение свободы на срок до 4 лет.