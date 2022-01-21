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Общество21 января 2022 11:55

В Сызрани жители пожаловались на ужасный запах от мусоросортировочной станции

Глава города выехал на место с проверкой
Алена ПРОВКИНА
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Жители записали обращение к губернатору, надеясь исправить ситуацию с запахом от станции. Фото: городская администрация

Жители записали обращение к губернатору, надеясь исправить ситуацию с запахом от станции. Фото: городская администрация

Жители Сызрани записали обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и пожаловались на запах от станции по переработке мусора.

После обращения на место выехал глава города Анатолий Лукиенко. 20 января 2022 года он проверил станцию и оценил ситуацию с запахом, сообщает мэрия Сызрани.

- Все показатели воздуха в допустимых нормах. Никаких претензий от Роспотребнадзора по санитарной обстановке нет, - заявил директор мусоросортировочной станции Семен Грейден.

Глава города осмотрел конвейер, рабочие места и склады с отходами. В результате жителям предложили посетить станцию и убедиться в том, что нет никаких санитарных нарушений и животных (крыс и ворон), о которых говорили активисты в видеообращении.