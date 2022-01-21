В Самаре будут судить организаторов подпольного казино

Расследование завершено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр на территории Самары. Пятеро участников преступной группировки, которые открыли подпольное казино в подвале дома на улице Нагорной, пойдут под суд.

По версии следствия, в июле 2021 года самаец предложил своему знакомому открыть незаконное казино с целью материального обогащения. Они нашли нежилое помещение в цокольном этаже жилого дома на улице Нагорной. Инициатор игорного заведения осуществлял общее руководство преступной деятельностью, подбором помещения для размещения игорных заведений, а так же контролировал финансовые затраты. На его подельника возлагались обязанности по наладке процесса проведения азартных игр, а также предоставление отчетов о полученных доходах. В последующем в состав организованной группы вошли еще трое участников, которые выполняли роли администраторов.

- С июля по октябрь 2021 года обвиняемые получили доход на сумму более 100 тысяч рублей от незаконной деятельности игрового заведения. После их дальнейшие действия были пресечены сотрудниками полиции, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время следствием была содрана достаточная доказательная база для передачи уголовного дела в суд. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД по Самарской области.