Причинной утренней пробки на Московском шоссе в Самаре стало ДТП

Утром на Московском шоссе "повстречались" две легковушки / Фото: Илья Китаев / ДТП 163 Самара

Стало известно, почему утром в пятницу, 21 января 2021 года, в Самаре парализовало движение на Московском шоссе. Как оказалось, всему виной — ДТП.

По данным сервиса Яндекс.Карты, дорожная обстановка в городе оценивалась на 8 баллов. Одна из главных магистралей Самары — Московское шоссе — была почти полностью окрашена в темно-красный цвет. Движение стояло от Советской Армии до проспекта Кирова, а также на самих поперечниках.

По словам горожан, серьезная пробка образовалась из-за ДТП, которое произошло около 7:00 на пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии. По предварительным данным, там столкнулись два авто: иномарка и вазовская легковушка. Из-за аварии оказались перекрыты две полосы движения.

Еще одно ДТП через некоторое время произошло на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Оно тоже осложнило проезд на кольцевой развязке.

Отметим, к вечеру пятницы ситуация на дорогах Самары вновь стала ухудшаться. По состоянию на 16:30 пробки в городе уже достигают 8 баллов.