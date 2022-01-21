Следователи проверят ТСЖ в Самаре из-за падения женщины во дворе на ул. Садовой

Коммунальщиков заподозрили в плохой уборке снега и наледи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре женщина пострадала из-за наледи во дворе. Женщина упала и серьезно повредила ногу. Местные жители уверены, что всему виной — плохая работа руководства местного ТСЖ.

Все случилось во дворе на улице Садовой. Самарчанка получила травму при падении на придомовой территории. Экспертиза показала, что ее здоровью был причинен тяжкий вред. По словам местных жителей, причиной происшествия стала недобросовестная работа ТСЖ по очистке площадки от снега и наледи.

Горожане пришли на личный прием к и.о. главы СУ СК по Самарской области Александру Воеводину и попросили разобраться в ситуации. Как сообщает пресс-служба ведомства, он выслушал их доводы и поручил подчиненным провести проверку. По данным следователей, в действиях ТСЖ усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».