«Спартак» объявил о трансфере полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева

В новой команде Пруцев будет выступать под 25 номером. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева. Контракт с 21-летним полузащитником рассчитан до 30 июня 2026 года, сообщает официальный сайт красно-белых.

- Центрального полузащитника отличают как качественная игра в отборе и прессинге, так и умение продвигать мяч вперед и хорошая техника, - отметили в «Спартаке».

В новой команде Пруцев будет выступать под 25 номером.

Напомним, Данил Пруцев перешел в «Крылья Советов» летом 2020 года из «Чертаново», однако уже в сентябре полузащитник перебрался в «Сочи». Перед началом этого сезона Пруцев вернулся в «Крылья» и провел за самарцев 17 матчей.