В Самарской области в выходные 21-23 января 2022 года пройдут целенаправленные рейды ГИБДД

В Самарской области все выходные будут ловить пьяных водителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Традиционно в выходные по всей Самарской области проходят усиленные рейды сотрудников ГИБДД. С 21 по 23 января 2022 года полицейские будут контролировать соблюдение ПДД как водителями, так и пешеходами.

Особое внимание будет уделено водителям, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Полицейские напоминают, что для любителей «пьяной» езды предусмотрено суровое наказание в виде лишения прав на срок 1,5-2 года, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение санкции увеличиваются.

Напомним, на днях в регионе был задержан автолюбитель, который сел за руль пьяным и не имел при этом водительского удостоверения. Оказалось, что наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает норму почти в 7 раз. После проверки удалось установить личность водителя и выяснить, что ранее, в 2020 году, его уже лишали водительских прав за пьяное вождение.